Memphis Depay é jogador da seleção holandesa - Reprodução/Instagram @memphisdepay

Publicado 04/09/2024 21:15 | Atualizado 04/09/2024 21:18

Rio - Após receber a notícia da grave lesão de Pedro , que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o Flamengo está no mercado em busca de substitutos. O holandês Memphis Depay, segundo o "Uol", já aparece na lista do Rubro-Negro.

O atacante se profissionalizou no PSV, da Holanda. Ao longo da carreira, também Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Além disso, Depay representou a Laranja Mecânica nas Copas de 2014 e 2018.

Mesmo com a janela de transferências fechadas, ele pode ser contratado já que está livre no mercado. Depay deixou o Atlético de Madrid ao fim da última temporada e busca um novo time. O Corinthians é um dos clubes que negocia a chegada do holandês.

Lesão de Pedro

Pedro sofreu a lesão durante o treino da seleção brasileira desta quarta-feira, 4, no CT do Caju. Ele estava sendo testado como titular quando se machucou.

Após deixar a atividade, foi submetido a um exame clínico e de ressonância magnética, que confirmou a lesão. A CBF comunicou o Flamengo sobre a situação, além de cortar o centroavante da convocação.



Foi a segunda vez na carreira que o centroavante sofre uma lesão de ruptura de ligamento do joelho. Em 2018, quando defendia o Fluminense, rompeu o cruzado anterior do joelho direito. Na época, ele tinha acabado de ser convocado para a Seleção pela primeira vez e ficou oito meses fora.

Pedro é o artilheiro do futebol brasileiro com 30 gols. O jogador, de 27 anos, desfalcará o Flamengo pelo restante da temporada. Sem o camisa 9, o técnico Tite terá apenas Gabigol e Carlinhos como opções. A janela de transferências fechou no último dia 2, mas ainda é possível contratar jogadores sem contrato.