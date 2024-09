Erick Pulgar está com um edema muscular - Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Publicado 04/09/2024 19:25

Rio - Pulgar será desfalque do Chile no jogo contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (5). O volante do Flamengo está com um edema muscular, e a comissão técnica de La Roja preferiu preservar o jogador.

Ele, no entanto, não será desconvocado pelo problema. Isso porque, de acordo com o portal 'La Nacion', do Chile, é esperado que o atleta retorne a tempo do último compromisso da seleção de seu país pelas Eliminatórias, que será contra a Bolívia, na terça-feira (10).



Bruxa solta no Flamengo

Atualmente, o clube da Gávea vem passando por um excesso de lesões. Recentemente, o próprio camisa 9, Gabigol, Arrascaeta, De la Cruz, Michael e David Luiz sentiram problemas na coxa. Já Everton Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Viña, por sua vez, teve contusão ligamentar no joelho direito.

Em coletiva após a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, o preparador físico do clube, Fábio Mahseredjian, havia minimizado a quantidade de problemas no departamento médico do Flamengo.



"É um fenômeno ocorrido no mundo todo. Tem times no Brasileiro com 12 no DM (departamento médico). O Botafogo ontem teve um atleta (Cuiabano) com lesão de posterior de coxa logo no início da partida. Hoje aqui o Corinthians com quatro, cinco minutos, também teve um que machucou a posterior da coxa (Hector Hernández). Outro saiu no segundo tempo, não sei se lesionado ou não, mas com a mão na posterior da coxa. É um fenômeno mundial", disse Fábio.