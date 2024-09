Diego Aguirre é treinador do Peñarol desde novembro de 2023 - Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Diego Aguirre é treinador do Peñarol desde novembro de 2023Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/09/2024 16:55

Rio - O técnico do Peñarol, Diego Aguirre, projetou o duelo com o Flamengo , válido pelas quartas de final da Libertadores. Do ponto de vista do uruguaio, o Rubro-Negro "tem tudo para passar" às semifinais do torneio continental.

"Sabemos da dificuldade do jogo e da qualidade técnica dos jogadores do Flamengo. Assumimos que o Flamengo é favorito e tem tudo para passar, mas nossa motivação é muito grande e estamos trabalhando forte. Sabemos que é uma grande oportunidade jogar no Maracanã, depois na nossa casa contra um gigante, time espetacular, com jogadores incríveis como tem o Flamengo", disse Aguirre, em entrevista à ESPN.



Aguirre frisou que o primeiro duelo, no Maracanã, é fundamental para o destino do confronto. O objetivo da equipe, de acordo com ele, será tentar trazer um resultado favorável para o Uruguai.



"Vai ser um jogo onde temos que tentar fazer primeiro um bom duelo no Maracanã, e depois decidimos em casa. É muito importante o primeiro jogo no Maracanã, vai decidir muita coisa", ponderou.



Flamengo e Peñarol se enfrentam nos dias 19 e 26 de setembro. A ida, às 19h (de Brasília), será no Maracanã, enquanto a volta, no mesmo horário, vai acontecer no Estádio Campeón del Siglo.