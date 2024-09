Matheuzinho assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2028 - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 04/09/2024 19:37

Rio - O Flamengo perdeu a paciência com o Corinthians. Após o clube paulista atrasar o pagamento da terceira parcela da compra do lateral-direito Matheuzinho, o Rubro-Negro acionou nesta quarta-feira (4) a garantia bancária da Brax, segundo o "ge".

A Brax, empresa parceira dos dois clubes na exploração de placas de publicidade no Maracanã e na Neo Química Arena, atuou como fiadora do Corinthians na compra do lateral-direito. A garantia bancária vai gerar um prejuízo de R$ 17 milhões para os paulistas.

O valor será descontado do que os paulistas têm a receber da Brax em 2025 pelo contrato de exploração das placas. O Flamengo vendeu Matheuzinho por R$ 21,4 milhões, divididos em cinco parcelas. O Corinthians pagou as duas primeiras com atraso (R$ 4 milhões cada).

A terceira parcela era a mais cara (R$ 8 milhões). Já as duas últimas custam R$ 2,5 milhões cada. Ciente da crise financeira do Corinthians, o Flamengo colocou uma cláusula de tolerância posterior à notificação para aplicar a multa em cima do valor restante e receber todas as parcelas de forma imediata.