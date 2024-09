Ídolo do Corinthians e apresentador da Band, Neto - Reprodução / Instagram

Ídolo do Corinthians e apresentador da Band, NetoReprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 12:23

Rio - O ídolo do Corinthians e apresentador da Band, Neto, fez muitas críticas ao trabalho de Tite no Flamengo. O ex-apoiador afirmou que o com o treinador no comando o Rubro-Negro não irá conseguir nenhum grande título na temporada.

"Enquanto o Tite estiver no time do Flamengo, vocês não vão ganhar títulos, não vão ganhar Copa do Brasil, Libertadores… É um treinador extremamente covarde em relação ao time que tem. É um técnico que chega na coletiva e quer falar do torcedor que xingou. Torcedor xinga todo mundo toda hora", disparou.

O Flamengo foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1 no último domingo. Neto criticou algumas opções do treinador e também citou sua passagem na seleção brasileira. Tite comandou o Brasil nas últimas duas Copas do Mundo.

"Um time que tem Pedro. Ele tirou o Pedro! Um time rápido, forte, que tem o Gerson, qualidade técnica de sobra. Mas é uma incompetência na parte física, principalmente, e na forma de jogar. Essa é a incompetência desse treinador que ficou duas Copa do Mundo e foi o pior treinador da história de todas as seleções", opinou.