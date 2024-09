Rafa Mir foi detido por suposta agressão sexual - Divulgação / Valencia

Publicado 03/09/2024 10:52 | Atualizado 03/09/2024 10:55

Rio - O atacante Rafa Mir, de 27 anos, que defende o Valencia, foi preso na última segunda-feira, após acusação de agressão sexual por duas mulheres, na Espanha. O jogador está no Comando da Guarda Civil em Patraix (ESP) e não participou do treino do clube nesta terça-feira. A informação é do jornal espanhol "ABC".

A denúncia aconteceu no último domingo, após uma festa na casa do atleta espanhol. Outro homem, que também teria se envolvido envolvido no caso, foi detido. As mulheres protocolaram a denúncia e precisaram de assistência hospitalar. Elas têm entre 21 e 25 anos.

De acordo com a publicação, o Valencia vai aguardar o desenrolar do caso antes de tomar alguma medida. O clube ainda não se manifestou oficialmente. O jogador no momento aguarda em cela para prestar declaração diante do juiz.



Rafa Mir está em sua segunda passagem pelo Valencia, e pertence ao Sevilla. O atacante, de 27 anos, já passou por Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca.