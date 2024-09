Dorival é o treinador da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/09/2024 07:50 | Atualizado 03/09/2024 08:45

Rio - O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, de 62 anos, terá uma verdadeira prova de fogo nos últimos meses de 2024. Após um período considerado de testes, que envolveu amistosos e a participação na Copa América, a CBF deseja resultados do Brasil nos próximos seis compromissos das Eliminatórias que acontecem neste ano. As informações são do portal "UOL".

Até o momento, Dorival está invicto pela seleção brasileira, porém, foram três vitórias e cinco empates em oito jogos. A campanha na Copa América acabou sendo decepcionante, com a equipe empatando três jogos, vencendo apenas um e sendo eliminada nas cobranças de pênalti.

Pela Eliminatórias, o Brasil entrará em campo em setembro, outubro e novembro. Os adversários serão Equador, em Curitiba, e Paraguai, em Assunção, neste primeiro ciclo. Depois, o Chile, em Santiago, e o Peru, em casa. E por fim, Venezuela, fora do país, e Uruguai em território brasileiro. A exigência são por seis vitórias.



A necessidade de um aproveitamento perfeito existe tanto por uma resposta necessária por conta da campanha ruim na Copa América, tanto pela situação do Brasil nas Eliminatórias. Atualmente, a Seleção está em sexto lugar com duas vitórias, um empate e três derrotas.