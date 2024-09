Treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 02/09/2024 20:33

Paraná - Nesta segunda-feira, 2, a Seleção realizou o primeiro treino no CT do Caju, do Athletico, em Curitiba. O Brasil se prepara para os jogos contra Equador e Paraguai, ambos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

14 atletas participaram da atividade. Bento, Ederson, Gabriel Magalhães, Wendell, André, João Gomes, Lucas Paquetá e Luiz Henrique trabalharam com bola.

Já Guilherme Arana, Willian, Gerson, Lucas Moura, Estêvão e Pedro fizeram exercícios regenerativos e correram no campo. Os seis atuaram pelos respectivos times no último domingo, pelo Brasileirão.

A Seleção espera Alisson, Beraldo, Danilo e Marquinhos na noite desta segunda-feira. Bruno Guimarães, Endrick, Militão, Rodrygo e Vini Jr chegarão na terça.

Agenda do Brasil

A Seleção enfrentará enfrenta o Equador na sexta-feira (6), no Estádio Couto Pereira. Posteriormente, no dia 10, encara o Paraguai, em Assunção. O Brasil soma sete pontos e ocupa a sexta colocação das Eliminatórias.

Veja a lista de convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG);

Laterais: Danilo (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendel (Porto) e Willian (Cruzeiro);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Lucas Moura (São Paulo), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Junior (Real Madrid).