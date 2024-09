Beth Gomes foi ouro no lançamento de disco e no arremesso de peso - Dimitar Dilkoff / AFP

Beth Gomes foi ouro no lançamento de disco e no arremesso de pesoDimitar Dilkoff / AFP

Publicado 02/09/2024 19:26

França - Após o quinto dia de competições, o Brasil se manteve no quinto lugar no quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Paris. Foram onze conquistadas nesta segunda-feira (2), sendo quatro de ouro, o que manteve a delegação dentro das cinco melhores, que é o objetivo do Comitê Paralímpico para a edição de 2024. O dia foi recheado nas provas de natação e atletismo.

Com isso, o Brasil foi a 38 medalhas conquistadas e permanece no quarto lugar - 12 de ouro, oito de prata e 18 de bronze. A China aparece em primeiro no quadro, seguida de Grã Bretanha e Estados Unidos.

Na natação, foram duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Gabriel Araújo, o "Gabrielzinho", foi campeão dos 200m livre na classe S2 (alto grau de perda de função) e chegou a três ouros nos Jogos. Carol Santiago ganhou os 50m livre da classe S13 (deficiência visual) e se tornou a mulher com mais títulos da história do Brasil na competição. Já nos 100m peito da classe SB14 (deficiência intelectual), as irmãs gêmeas Beatriz e Débora anotaram dobradinha, com prata e bronze, respectivamente.

Já no Stade de France, palco das provas de atletismo, foram cinco pódios. Claudiney Batista foi campeão no lançamento de disco da classe F56 (transtorno do movimento em membros inferiores), enquanto Beth Gomes foi duas vezes ao pódio: ouro lançamento do disco e prata no arremesso do peso. Nos 100m rasos da classe T-63 (transtorno do movimento em uma das pernas ou ausência dos membros acima do joelho), Vinicius Rodrigues conseguiu o bronze. No salto em distância da classe T37 (coordenação motora comprometida), Aser Ramos ficou com a medalha de prata.

A segunda-feira foi marcante também para os atletas de triatlo e badminton. O Brasil foi ao pódio pela primeira vez na história do triatlo com Ronan Cordeiro, que conquistou a prata na classe PTS5 (comprometimento de baixo grau). No badminton, Vitor Tavares, da classe SH6 (baixa estatura e nanismo), venceu na disputa do bronze o número 1 do ranking Man Kai Chu, de Hong Kong, por 2 a 1.

Além das medalhas conquistadas no quinto dia, Bruna Alexandre venceu a sueca Anja Handen nas quartas de final do tênis de mesa na categoria S10 (enquadrada em ausência de membro superior) e garantiu medalha. Na modalidade, semifinalistas garantem ao menos o bronze.