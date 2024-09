Hugo Souza vive grande momento no Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 02/09/2024 18:29

"É o clube que me formou, primeira vez que enfrentei eles. Especial por isso, mas mais especial por ter vencido. Estou muito feliz", declarou o camisa 1 após o duelo.

Hugo Souza tem sido um dos destaques do time comandado por Ramón Díaz. Vale ressaltar que o Corinthians, inclusive, precisou pagar uma multa de R$ 500 mil para que ele entrasse em campo , já que está emprestado pelo Flamengo até o fim desta temporada.

O goleiro ainda contou sobre o que conversou com Pedro, artilheiro rubro-negro, após o atacante marcar de pênalti na partida. "Falei que mudou o canto. Eu conheço, então sei que mudou e bateu no meio. Se tivesse cobrado no de segurança, ele sabia que eu iria pegar", brincou.