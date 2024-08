Hugo Souza vive grande momento no Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 29/08/2024 18:55

O Corinthians efetuou o pagamento da multa de R$ 500 mil para poder contar com o goleiro Hugo Souza na partida contra o Flamengo , no próximo fim de semana, pelo Brasileirão. Ele está emprestado ao Timão pelo Rubro-Negro até o fim desta temporada. A informação é do jornalista Pedro Ramiro, da Band.

Hugo Souza tem sido um dos destaques do Corinthians, que cogita investir aproximadamente R$ 4,7 milhões (por 50% dos direitos econômicos) para mantê-lo a partir do ano que vem. A intenção é negociar com o Flamengo a Há uma cláusula no contrato para que os cariocas sejam pagos por cada vez que o arqueiro entrar em campo contra a equipe. O clube paulista tinha até esta sexta-feira (30) para confirmar o depósito.Hugo Souza tem sido um dos destaques do Corinthians, que cogita investir aproximadamente R$ 4,7 milhões (por 50% dos direitos econômicos) para mantê-lo a partir do ano que vem. A intenção é negociar com o Flamengo a aquisição de uma porcentagem maior do que o previsto no contrato inicial.

O embate será no domingo (1), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os clubes vivem momentos opostos na competição. Enquanto o Rubro-Negro briga pela ponta da tabela, em 4º lugar, com 44 pontos, o Timão luta contra o rebaixamento, em 18º, com 22.