Tite consegue tempo importante para descansar os jogadores do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Tite consegue tempo importante para descansar os jogadores do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 02/09/2024 11:10 | Atualizado 02/09/2024 13:03

encerra a sequência de 13 partidas em 44 dias classificado para as quartas de final da Libertadores e em vantagem na mesma fase da Copa do Brasil, mas pressionado pelas atuações ruins e o mau momento no Brasileirão. Flamengo , enfim, ganha 12 dias de descanso até a próxima maratona de jogos decisivos. Desgastado fisicamente e mutilado pelas lesões, o Rubro-Negroclassificado para as quartas de final da Libertadores e em vantagem na mesma fase da Copa do Brasil, mas pressionado pelas atuações ruins e o mau momento no Brasileirão.

Leia mais: Flamengo vê chances de título cair com campanha irregular no returno

O tempo livre até o confronto de volta da Copa do Brasil, dia 12, contra o Bahia no Maracanã, é um alívio para Tite e comissão técnica. Após um mês e meio intenso e com pouco tempo para treinar e descansar, eles pretendem aproveitar o período da Data Fifa especialmente para recuperar os machucados e preparar os outros para a nova sequência desgastante.



Jogadores perto de retorno

E a lista é grande, já que foram 12 machucados em um mês. Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz, todos com lesões musculares, e Léo Pereira, com entorse no joelho esquerdo, serão preparados para retornar para os duelos decisivos.

Além deles, Varela voltou a sentir dores no quadril direito e David Luiz saiu da derrota para o Corinthians com dores musculares. Já Michael só retorna no fim de setembro ou início de outubro.



Entretanto, nem todos os jogadores terão o descanso ou tempo de preparação. Gerson, que disputou 35 jogos seguidos, estará com a seleção brasileira, assim como Pedro, que voltou ao time no domingo. Erick Pulgar estará com o Chile.

"Esse intervalo vai nos dar tempo de recuperar esses atletas porque sai desse período congestionado. Se tudo der certo e conseguir avançar, serão mais oito jogos consecutivos", avaliou o preparador físico, Fábio Mahseredjian.

Próximos jogos do Flamengo

Além do Bahia, o Flamengo tem o clássico com o Vasco, no dia 15, os confrontos contra o Peñarol, pela Libertadores, em 19 e 26. Ainda pega Grêmio (22) e Athletico-PR (30) até o fim do mês. E tem a chance de jogar a semifinal da Copa do Brasil, no início de outubro (dia 2).

A maratona que acabou



Em campo, o time conseguiu sete vitórias, mas perdeu cinco vezes, além de ter empatado uma. Jogou seis vezes no Maracanã e outras sete como visitante, sendo um jogo no Rio, três em São Paulo e duas em Salvador.

Na atual maratona, o Flamengo sofreu com a viagem e a altitude de 3.600m de La Paz. Também só decidiu poupar parte dos titulares no clássico com o Botafogo, quando foi goleado por 4 a 1.



"Nós enfrentamos, como outras equipes também, 13 jogos consecutivos nesse período congestionado, pós-Copa América. Com decisões duras, viagens longas... Jogar em La paz é muito difícil. E foi uma decisão que valeu uma classificação. Futebol ficou mais intenso", avaliou o preparador físico.

Flamengo 2x1 Criciúma - 20/7 - Brasileirão

Vitória 1x2 Flamengo - 24/7 - Brasileirão

Flamengo 2x0 Atlético-GO - 28/7 - Brasileirão

Flamengo 2x0 Palmeiras - 31/7 - oitavas da Copa do Brasil

São Paulo 1x0 Flamengo - 3/8 - Brasileirão

Palmeiras 1x0 Flamengo - 7/8 - oitavas da Copa do Brasil

Flamengo 1x1 Palmeiras - 11/8 - Brasileirão

Flamengo 2x0 Bolívar - 15/8 - oitavas da Libertadores

Botafogo 4x1 Flamengo - 18/8 - Brasileirão

Bolívar 1x0 Flamengo - 22/8 - oitavas da Libertadores

Flamengo 2x1 Bragantino - 25/8 - Brasileirão

Bahia 0x1 Flamengo - 28/8 - quartas da Copa do Brasil

Corinthians 2x1 Flamengo - 1/9 - Brasileirão