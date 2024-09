Bruno Henrique em ação na derrota do Flamengo para o Corinthians - DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Publicado 02/09/2024 08:30 | Atualizado 02/09/2024 08:33

as chances de ser campeão foram reduzidas para apenas 5.4%, segundo a UFMG. Rio - O Flamengo ficou para trás na disputa pelo título do Brasileirão. Com problemas físicos, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1 , neste domingo (1), fora de casa, e se distanciou do líder do campeonato. Com isso,, segundo a UFMG.

O Flamengo tem uma das piores campanhas do returno. Enquanto Fortaleza, Palmeiras e Botafogo estão entre os melhores aproveitamentos do segundo turno, o Rubro-Negro é o 15º colocado. Em seis jogos, foram duas vitórias, um empate e três derrotas, além de sete gols marcados e nove sofridos. O aproveitamento é de 38.8%.

Após a data Fifa, o Flamengo terá uma sequência de decisões. O Rubro-Negro volta a campo no próximo dia 12, contra o Bahia, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, venceu por 1 a 0, fora de casa. Em seguida, tem clássico com o Vasco, dia 15, e a partida de ida das quartas da Libertadores contra o Peñarol, do Uruguai, dia 19, no Maracanã.