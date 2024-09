Igor Jesus, ex-Flamengo, é jogador do Estrela Amadora - Divulgação/Instagram @estrelamadora

Publicado 02/09/2024 16:50

Rio - Nesta segunda-feira (2), o Estrela Amadora oficializou a contratação de Igor Jesus. O volante, que pertencia ao Flamengo , assinou contrato com o clube de Portugal válido até 2028.

Os portugueses acertaram pagar 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões) por 50% dos direitos do jogador. Com o Manto, Igor disputou 32 partidas e deu duas assistências.

No profissional desde 2022, ele começou a receber mais chances no Flamengo com Tite. Tratado como uma promessa, ele havia renovado seu contrato com o clube carioca em maio deste ano. O novo vínculo era válido até dezembro de 2027.