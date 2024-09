Vitinho em treino do Botafogo no CT Lonier, nesta segunda-feira (2) - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 02/09/2024 17:13

Rio - Reforços do Botafogo para a sequência da temporada, o meio-campista Mohamed El Arouch e o lateral-direito Vitinho estão regularizados e podem estrear pelo clube carioca. A dupla teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (2).

O francês chegou ao Alvinegro em uma espécie de "intercâmbio" junto ao Lyon, da França, também gerido pelo empresário estadunidense John Textor. Ele era tratado como uma das principais joias do clube e acumulou convocações para as seleções de base de seu país.

Porém, perdeu espaço por sofrer com problemas físicos e situações pessoais. O dono da SAF do Botafogo, então, pensando na valorização de um ativo da Eagle Football, sugeriu a transferência ao Glorioso e o jogador aprovou a ideia.

Já Vitinho foi comprado junto ao Burnley, da Inglaterra, em uma operação que pode ultrapassar R$ 60 milhões. O lateral-direito assinou contrato até o fim de 2029.

Ele chega ao Alvinegro para suprir lacuna importante no elenco, já que Artur Jorge, após o afastamento de Damián Suárez , contava apenas com Mateo Ponte no setor.