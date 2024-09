Vitinho em treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/09/2024 13:29

Rio - Uma das grandes contratações da segunda janela de transferências, o lateral-direito Vitinho, ex-Burnley, da Inglaterra, treinou pela primeira vez no Botafogo nesta segunda-feira (2), no CT Lonier. O jogador fez trabalhos físicos no Núcleo de Saúde e Performance e foi ao gramado para os primeiros contatos com a bola.

Vitinho foi anunciado pelo Alvinegro na última sexta-feira (30/8) e acompanhou, no dia seguinte, do Estádio Nilton Santos, a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza. O jogador chega para disputar posição com Mateo Ponte, mas também podendo ser utilizado na lateral esquerda ou na ponta direita.

O novo reforço da equipe comandada por Artur Jorge custou 8 milhões de euros (R$ 49,3 milhões) fixos mais 2 milhões em bônus (R$ 12,3 milhões).