Artur Jorge abraçado com Igor Jesus, autor dos gols da vitória do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2024 23:58

"A parte mais importante é a nossa vitória. Inteiramente justa. Muito merecida. Os rapazes fizeram um primeiro tempo muito bom e foram melhores no segundo. Tivemos um jogo de muito bom nível. Entendemos a estratégia do adversário, que esperou o erro nosso", iniciou.Foi uma partida de total controle do Alvinegro diante do Leão do Pici. Desde a primeira parte, o jogo agressivo buscando as extremidades e tabelas rápidas na construção deixaram o Fortaleza acuado. Custou, mas saiu aos 18 do segundo tempo com Igor Jesus, que também marcou o segundo, aos 45.