Vínculo de Vitinho com o Botafogo irá até dezembro de 2029Divulgação / Burnley

Publicado 31/08/2024 08:38

Rio - Reforço do Botafogo para a sequência da temporada, Vitinho desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste sábado (31) para se apresentar ao clube. O lateral-direito foi comprado junto ao Burnley (ING) em operação que pode atingir mais de R$ 60 milhões e assinou contrato até o fim de 2029.

"Estou muito feliz, a expectativa é muito grande. O Vitinho que volta hoje é mais experiente, com muita rodagem na Europa. Espero ganhar muitos títulos com o Botafogo, com essa camisa gigante. Não vejo a hora de estar dentro de campo", declarou o defensor em entrevista ao 'BTB Sports'.

Revelado pelo Cruzeiro, Vitinho foi negociado com o Cercle Brugge (BEL) em 2018. Após quatro anos no clube belga, foi comprado pelo Burnley (ING), onde disputou 80 jogos, fez quatro gols e deu seis assistências.