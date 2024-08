Damián Suárez está afastado do Botafogo e não joga desde o fim de julho - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/08/2024 15:00

Entretanto, o Perñarol não está disposto a negociar o jogador que é uma grande aposta das categorias de base e já chamado de o 'novo Federico Valverde'.



"Damián Suárez tem que resolver sua saída do Botafogo. Para isso, uma das condições que o time brasileiro colocou é botar um preço para a compra de Germán Barbas, o que nosso clube não considera porque queremos que ele cumpra seu processo", explicou Ruglio à rádio uruguaia Carve Deportiva.



. O dirigente já havia falado no meio de agosto que o prazo para a contratação do lateral tinha que ser antes de 2 de setembro , data limite para inscrição de jogadores no torneio Clausura do Campeonato Uruguaio.