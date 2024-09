Retornar à seleção angolana era um dos objetivos de Bastos nesta temporada - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/09/2024 15:44

Luanda - Festa, fotos e música. Foi assim que Bastos foi recebido no aeroporto de Luanda, em Angola. O zagueiro do Botafogo vai defender a seleção de seu país pela primeira vez após três anos.

O defensor irá participar dos jogos contra Gana, na quinta (5), e Sudão, no domingo (8), válidos pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações. Retornar para a seleção angolana era um dos objetivos do camisa 15 para esta temporada. Ele se afastou dos Palancas Negras por problemas com a Federação Angolana de Futebol.

Bastos vive grande fase no Botafogo. Titular incontestável da zaga da equipe comandada por Artur Jorge, ele já fez 41 partidas, sendo 37 em 2024, pelo Glorioso e marcou quatro gols.