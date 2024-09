Artur Jorge dará folga ao time - Vitor Silva/ Botafogo

Artur Jorge dará folga ao timeVitor Silva/ Botafogo

Publicado 02/09/2024 14:55 | Atualizado 02/09/2024 15:09

Rio - O Botafogo terá bastante descanso antes de retomar as atividades para a sequência da temporada. O elenco alvinegro se reapresenta nesta segunda-feira (2) para um treino regenerativo, no Espaço Lonier, antes de receber seis dias de folga, contados a partir desta terça (3).

O motivo da folga generosa foi a sequência de oito partidas num espaço de 30 dias. Por isso, a comissão técnica de Artur Jorge entende que é necessário dar um descanso para os jogadores. Neste período, o Botafogo teve problemas de lesões e queixas físicas.

Nos últimos 30 dias, o Botafogo disputou Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Alvinegro é o líder do Brasileiro e está nas quartas de final da competição continental. Após a retomada das atividades, terá pela frente compromissos contra Corinthians, São Paulo e Fluminense.

Com a vitória sobre o Fortaleza, o Botafogo se isolou na liderança com 50 pontos e aumentou as chances de título . O Alvinegro volta a campo no próximo dia 14, às 21h (de Brasília), contra o Corinthians, no Nilton Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão.