Alex Telles em ação durante jogo do Al-Nassr - Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 23:00





Al-Nassr ultrapassou o número limite de estrangeiros e, com isso, um atleta não poderia ser inscrito nas competições nacionais do país. Assim, o clube decidiu pela saída do lateral-esquerdo.

Na temporada passada, ele marcou três gols e deu seis assistências em 40 partidas com a camisa do Al-Nassr.

Hoje, o Botafogo conta com Hugo, Marçal e Cuiabano para a lateral esquerda. Entretanto, este último se machucou na vitória sobre o Fortaleza, no sábado, precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo e virou preocupação.