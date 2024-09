Al-Nassr rescindiu com Alex Telles - Foto: Divulgação/X @AlNassrFC

Al-Nassr rescindiu com Alex TellesFoto: Divulgação/X @AlNassrFC

Publicado 02/09/2024 11:35 | Atualizado 02/09/2024 11:37

Rio - Alex Telles está livre no mercado. O Al-Nassr, da Arábia Saudita, rescindiu o contrato com o lateral-esquerdo brasileiro, em comum acordo. O clube saudita ultrapassou o número limite de estrangeiros e, portanto, um atleta não poderia ser inscrito nas competições nacionais do país.

A Federação de Futebol da Arábia Saudita anunciou a ampliação do limite de estrangeiros por time em 2024/25, sendo oito sem limite de idade e mais dois jogadores sub-21. Recentemente, o Al-Nassr contratou o goleiro brasileiro Bento, que estava no Athletico-PR.

Alex Telles foi contratado no ano passado por R$ 38 milhões. O jogador, de 31 anos, deixa o clube saudita com três gols e seis assistências em 44 partidas disputadas.