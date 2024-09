Niklas-Wilson Sommer postou como ficou o rosto após apanhar de torcedores - Reprodução de Instagram

Niklas-Wilson Sommer postou como ficou o rosto após apanhar de torcedoresReprodução de Instagram

Publicado 02/09/2024 09:29

Niklas-Wilson Sommer, do Nuremberg, apanhou de torcedores do próprio clube na madrugada de domingo (1). O motivo foi uma foto postada nas redes sociais pelo lateral alemão com a camisa do Bayern de Munique.

Segundo relatos da imprensa alemã, a agressão aconteceu perto da residência de Sommer e a polícia tenta identificar os autores do crime.



A relação do lateral com a torcida do Nuremberg já não era boa antes da foto postada. Na goleada sofrida em casa por 4 a 0 para o Magdeburg, pelo Campeonato alemão, torcedores xingaram o jogador e pediram que saísse do clube.



Leia mais: Vasco acerta contratação do meia suíço Maxime Dominguez

Em nota, o Nuremberg afirmou que "nunca aceitará que seus jogadores sejam submetidos a ataques físicos". E considerou o ataque "inaceitável".