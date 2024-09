São Januário receberá dois jogos da seleção brasileira sub-20 - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 02/09/2024 21:04

Rio - A venda de ingressos para os dois amistosos da Seleção sub-20 contra o México começou nesta segunda-feira, 2, por meio do site https://cbf.eleventickets.com/ . Os jogos acontecerão nos dias 5 (quinta-feira) e 8 (domingo) de setembro, em São Januário.

As entradas são válidas para o setor social de São Januário, e as vendas acontecerão exclusivamente de forma online. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Até cinco tickets podem ser comprados por CPF.

A CBF informou que a comprovação da meia será feita pela própria plataforma, com apresentação, análise e aprovação dos documentos.

Os dois jogos contra o México fazem parte da preparação para o próximo Sul-Americano sub-20, que acontecerá em janeiro de 2025, no Peru. A seleção brasileira foi campeã de forma invicta na última edição, em 2023.

Veja mais informações divulgadas pela entidade

INFORMAÇÕES SOBRE GRARUIDADE



Têm direito à gratuidade menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA RETIRADA DA GRATUIDADE

Gratuidade para PCD: apresentar documento original com foto e CPF – tanto da PCD e em casos que se façam necessário um acompanhante, apresentar também o documento do acompanhante.

Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.

Gratuidade para menores de 12 anos: apresentar o documento original com foto e CPF. Apenas o responsável legal poderá efetuar a retirada do ingresso de gratuidade do torcedor menor de 12 anos, além disso, o responsável legal precisa possuir ingresso do mesmo setor;

Gratuidade para idosos com idade igual ou superior a 60 anos: apresentar o documento original com foto e CPF;