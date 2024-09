Mbappé e Vini Jr brilharam na vitória do Real Madrid sobre o Betis por 2 a 0, no Santiago Bernabéu - AFP

Mbappé e Vini Jr brilharam na vitória do Real Madrid sobre o Betis por 2 a 0, no Santiago BernabéuAFP

Publicado 02/09/2024 09:00

Madri (ESP) - Após passar em branco nos primeiros três jogos, Kylian Mbappé finalmente desencantou com a camisa do Real Madrid no Campeonato Espanhol. O craque francês marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Real Betis, neste domingo (1), no Santiago Bernabéu, pela 4ª rodada da competição.

O primeiro gol de Mbappé aconteceu após boa jogada entre o brasileiro Rodrygo e o uruguaio Valverde, que achou lindo passe de letra para o francês. Já o segundo foi em cobrança de pênalti sofrido por Vini Jr. O camisa 7 cedeu a cobrança para o novo 9 e foi elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti.

"Vini Jr cedeu o pênalti. Ele tem sido muito altruísta. Ambos (Vini e Mbappé), com Rodrygo, têm uma boa relação. Para Mbappé é importante marcar, mas avaliamos o trabalho coletivo", disse o treinador italiano, que reforçou a confiança nos jogadores.

"Acho correto dar a responsabilidade aos dois. Eles têm a mesma qualidade na cobrança de pênaltis e não quero escolher. Em um jogo acontecem muitas coisas. Tenho total confiança nos dois como cobradores, não vejo problema", finalizou.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos oito pontos e subiu para o segundo lugar, atrás do líder Barcelona (o único com 100% de aproveitamento após quatro jogos). O time merengue volta a campo no próximo dia 14, às 16h (de Brasília), contra a Real Sociedad, fora de casa, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.