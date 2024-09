Coletiva de Luis Suárez - Eitan Abramovich / AFP

Coletiva de Luis SuárezEitan Abramovich / AFP

Publicado 02/09/2024 22:44 | Atualizado 02/09/2024 22:46

Montevidéu - Luis Suárez, de 37 anos, vai se despedir da seleção uruguaia no jogo da próxima sexta-feira, 6, contra o Paraguai, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Centenário. Emocionado, o atacante confirmou a aposentadoria da Celeste na entrevista coletiva desta segunda, 2.

"Será minha última partida com a seleção do meu país. É algo que vinha pensando, analisando. Creio que esse é o momento indicado", disse Suárez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AUF | Selección Uruguaya (@aufoficial)



Ele defende a seleção do Uruguai desde 2007. Com a camisa da Celeste, disputou 142 partidas e fez 69 gols. É o maior artilheiro da história da Celeste. Além disso, disputou quatro Copas do Mundo e foi campeão da Copa América de 2011.

"Sempre me ensinaram a me entregar pela minha seleção. Até sexta-feira, darei tudo de mim, não tenho o que me dosar em nenhum momento. Quero agradecer a todos, à torcida, pelas várias mensagens", afirmou o atacante.

A partida diante do Paraguai acontecerá às 20h30 (de Brasília) desta sexta-feira. Atualmente, a Celeste soma 13 pontos e aparece na segunda colocação das Eliminatórias.