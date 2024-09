Julio Casares, presidente do São Paulo - Divulgação / São Paulo

Publicado 03/09/2024 22:54

Rio - Nesta terça-feira, 3, o presidente do São Paulo, Julio Casares, marcou presença na sede da CBF para se reunir com o mandatário da entidade, Ednaldo Rodrigues, e registrar uma reclamação pelo lance que originou o primeiro gol do Fluminense na derrota do time paulista por 2 a 0 . A informação é do "ge".

O gol em questão saiu aos 31 minutos do primeiro tempo. Inicialmente, Calleri cometeu falta no meio de campo em cima de Thiago Santos. O assistente balançou a bandeira para assinalar a infração, mas o árbitro Paulo Cesar Zanovelli aplicou a vantagem.

Apesar disso, Thiago Silva tocou na bola com a mão para cobrar o que seria a falta. Logo na sequência, Kauã Elias acertou um chutaço para abrir o placar no Maracanã. O VAR chamou Zanovelli ao monitor, mas o árbitro manteve a decisão de campo.

Na entrevista coletiva após a partida, que aconteceu no último domingo, o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, criticou a decisão de validar o gol.

"Se o árbitro não apita, como vai permitir que Thiago (Silva) coloque a bola no chão e a toque com a mão. Árbitro dá a lei da vantagem. Depois voltou a ver as imagens. Se dá vantagem, dá de costas para as jogadas e Thiago coloca a mão na bola. É mão, é mão. Foi ao VAR para ver, e não sei o que o que acontece. Pensei que cobrou a falta. O árbitro não apitou. Como cobrou a falta se estava de costas?", disse o treinador.