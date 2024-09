Comemoração das atletas de futsal do Rio de Janeiro - Divulgação

Comemoração das atletas de futsal do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 03/09/2024 22:04

O Rio de Janeiro voltou à disputa do Campeonato Brasileiro de Futsal Sub-17. O retorno acontece em razão das provas seletivas promovidas pelo JERJ (Jogos Escolares do Rio de Janeiro). Elas contam com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que garantiram representantes para a competição.



Os alunos do Elite Rede de Ensino, na Taquara, e do Colégio São Paio, em São Gonçalo, que sagraram-se campeões nas disputas do Campeonato Estadual Escolar comemoram o retorno. Durante um anúncio oficial, o Secretário Estadual de Esporte e Lazer destacou a importância dessa conquista para a comunidade do futsal no estado.



"O Rio de Janeiro está de volta ao Campeonato Brasileiro de Futsal Sub-17. Esta competição, que deixou os Jogos da Juventude organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, será realizada este ano em Brasília, com o apoio da Confederação Brasileira de Futsal e do Ministério do Esporte. Assinamos o termo de adesão que será enviado ao Ministério, comprometendo-nos a patrocinar as duas equipes que representarão nosso estado. Estamos confiantes de que farão um grande trabalho, baseados no alto nível de jogo que vimos no JERJ. Boa sorte aos atletas, que em breve estarão competindo em Brasília", anunciou o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.



O Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17 acontecerá entre os dias 7 a 15 de setembro, em Brasília. Ele reúne talentos promissores do futsal nas categorias masculina e feminina.

O campeonato

A criação da competição foi uma resposta à decisão do Comitê Olímpico do Brasil (COB) de excluir o futsal dos Jogos da Juventude, já que não é reconhecido como esporte olímpico.



Para garantir a representação de todas as unidades federativas, as escolas participantes foram selecionadas por meio de torneios estaduais - no caso do Rio de Janeiro, o JERJ.



As inscrições das equipes vencedoras do JERJ para o campeonato são coordenadas pelas Secretaria estadual de Esporte e Lazer, que já se mobiliza para assegurar uma ampla participação da delegação fluminense e promover a visibilidade do torneio.



"Além das passagens aéreas, a Secretaria estadual de Esporte e Lazer também vai fornecer dois uniformes de competição para as equipes, que são exigidos pelo torneio, e cuidar das inscrições dos atletas. São 12 pessoas em cada equipe, 24 integrantes no total, sendo 10 atletas por time time, acompanhados por um técnico e um dirigente de cada escola", explicou o coordenador dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro, João Lucas Orsay.

Uma vitória marcada por desafios

O retorno da delegação fluminense ao Campeonato Brasileiro de Futsal Sub-17 é marcado por grandes desafios. As equipes retornam na terceira divisão e terão um longo caminho pela frente para conquistar a elite das provas na primeira divisão, como pontou Marcelo Guedes, técnico do Colégio São Paio.



"É com muita alegria que celebramos a chance de disputar a competição novamente. O Rio de Janeiro sempre teve a tradição no futsal, representado por equipes fortes e competitivas para o Brasileiro. Os meninos ficaram felizes demais, pois participaram do JERJ sabendo que não teria a competição nacional, inicialmente", avaliou Marcelo Guedes.



Apesar dos desafios, os torcedores do futsal fluminense estão em festa. O retorno dos atletas estaduais ao campeonato foi bastante celebrado, com atenção especial para a participação das alunas do Elite.

Após a conquista da medalha de prata da seleção brasileira de futebol feminino na Olimpíada de Paris, o técnico Valmir dos Santos ressaltou a importância do futsal e de competições como o JERJ e o Brasileiro Sub-17. Ele ressaltou que tais torneios incentivam cada vez mais a presença feminina no esporte e, consequentemente, ajudam a revelar novos talentos.



"Apesar da ascensão do futebol feminino poucas meninas têm acesso ou oportunidade para estarem em clubes de futebol. O futsal é a grande base para chegar no futebol profissional. Ou seja, nas escolinhas dentro da escola, nas aulas de Educação Física e até mesmo nos intervalos e recreio. Muitas dessas meninas têm a possibilidade de receberem bolsas estudantis para representar sua escola. Quando não existe mais categoria estudantil, a própria escola não vê sentido em investir", destacou Valmir dos Santos.

De volta

Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro também marcam o retorno do campeonato desportivo estadual no estado, que estava suspenso nas três últimas edições (2021, 2022 e 2023), por falta de patrocínio.

Este ano, a Secretaria estadual de Esporte e Lazer lançou o edital público que curou o JERJ, financiado com recursos da Lei Pelé pelos próximos quatro anos. Logo na estreia, as provas seletivas do JERJ atraíram mais de cinco mil alunos das redes pública e privada, de 71 municípios do estado.



Além das equipes que vão integrar o TIME-RJ e representar o Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro de Futsal Sub-17, o JERJ também serve de seletiva para: os Jogos Brasileiros da Juventude, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro; e os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar.



Ao todo, o TIME-RJ terá 481 representantes nas duas competições. Serão 269 nos Jogos Escolares Brasileiros da Juventude e 212 nos Jogos da Juventude.

As competições acontecem entre os dias 20 de setembro e 03 de outubro, em Recife, Pernambuco (JEBs 2024), e 13 e 28 de novembro, em João Pessoa, no estado da Paraíba (Jogos de Juventude).