Ataque do Real Madrid com Mbappé e Vini Jr é o mais badalado do futebol atual - AFP

Ataque do Real Madrid com Mbappé e Vini Jr é o mais badalado do futebol atualAFP

Publicado 03/09/2024 19:58

Espanha - Principal reforço do Real Madrid para esta temporada , Kylian Mbappé destacou a parceria com Vini Jr no time merengue e exaltou o brasileiro. O francês também garantiu não sentir pressão alguma para balançar as redes no clube.

Leia mais: Ancelotti aposta em entrosamento de Vini Jr e Mbappé

"Sei que falam muito de mim e do Vini Jr, somos famosos e dois dos melhores do mundo. É normal. Minha pressão é para se adaptar ao Real Madrid. Fazer gols? Faço durante toda a minha carreira", declarou o francês após a última rodada do Campeonato Espanhol.

O atacante marcou os dois gols do time comandado por Carlo Ancelotti na vitória sobre o Betis, no fim de semana passado. "Sonho com isso há muitos anos", afirmou.

O camisa 9 ainda foi comparado com Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid e seu ídolo de infância, mas rechaçou: "Não penso nele (CR7). Venho para ser Mbappé. As outras coisas vão ficar bem, quero trabalhar, sou um bom jogador".

Leia mais: Vini Jr elogia Mbappé e projeta temporada do Real Madrid

Até aqui, pelo clube merengue, ele entrou em campo cinco vezes e fez três gols.