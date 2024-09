Ataque do Real Madrid com Mbappé e Vini Jr é o mais badalado do futebol atual - AFP

Ataque do Real Madrid com Mbappé e Vini Jr é o mais badalado do futebol atualAFP

Publicado 31/08/2024 18:37

treinador italiano aposta no entendimento dos dois jogadores em curto tempo e mostrou confiança no ataque comandado "pelos melhores do mundo" na posição. O badalado ataque do Real Madrid ainda não decolou na temporada, mas o início da dupla Vini Jr Mbappé não tira o sono de Carlo Ancelotti. Oe mostrou confiança no ataque comandado "pelos melhores do mundo" na posição.

"Eles estão se associando bem, o trabalho ofensivo está sendo muito bem feito. Com o tempo, eles se associarão melhor, não apenas Vini com Mbappé, mas Mbappé com os meio-campistas. Ofensivamente não temos problema. Não tivemos nos últimos anos e não teremos agora que temos os melhores atacantes do mundo", avaliou.



Ancelotti também deu fim a uma dúvida que gerava discussão antes da chegada do astro francês: quem jogará no lado esquerdo do ataque.



"Eles têm alternado, mas Vinicius jogou mais pela esquerda e vai continuar assim", avisou.



Pênalti é decisão de Vini Jr e Mbappé

Por fim, o técnico do Real Madrid deixou Vini Jr e Mbappé definirem em campo quem cobrará os pênaltis da equipe.



"É correto dar a responsabilidade tanto para Mbappé quanto para Vinicius. Então prefiro que eles decidam, porque tenho muita confiança neles. Isso dependerá de como eles estejam no jogo e do que cada um precise", completou.