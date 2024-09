Bruno Lage comandou o Botafogo em 2023 com passagem de apenas 16 jogos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2024 18:01

Livre no mercado desde que deixou o Botafogo no segundo turno do Brasileirão 2023, o técnico Bruno Lage é apontado como o favorito a assumir o comando do Benfica após a saída de Roger Schmidt. O português, de 48 anos, iria para sua segunda passagem pela equipe principal dos Encarnados. A primeira foi entre as temporadas de 2018/2019 e 2019/2020.

De acordo com o jornal português "A Bola", Lage intensificou as conversas com a diretoria do Benfica apesar de o clube ter outros nomes cotados.

Bruno Lage comandou o Botafogo em apenas 16 jogos na última temporada, com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. Ele chegou ao clube para substituir o compatriota Luís Castro, que, na época, aceitou oferta do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O português, de 48 anos, foi demitido do Alvinegro devido à sequência de resultados ruins e escolhas que desagradaram elenco e diretoria da SAF. O ponto central foi a partida contra o Goiás, no Nilton Santos, que terminou empatada em 1 a 1 e o treinador deixou Tiquinho Soares fora do time titular - o centroavante entrou no segundo tempo e marcou um golaço para deixar tudo igual.