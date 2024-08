Lucas Moura, do São Paulo, foi convocado para a seleção brasileira - Divulgação/São Paulo

Publicado 31/08/2024 16:56

Rio - O técnico Dorival Júnior convocou neste sábado (31) o atacante Lucas Moura, do São Paulo, para os dois próximos jogos do Brasil válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador vai substituir Savinho, do Manchester City, retirado da lesão devido à lesão.

Savinho, ex-Girona e que migrou para o principal clube do Grupo City, ficou fora da vitória do Manchester City contra o West Ham, neste sábado, em Londres, pela terceira rodada da Premier League.

Na atual temporada, Lucas Moura disputou 32 partidas pelo São Paulo, marcou nove gols e deu sete assistências, sendo o principal nome da equipe comandada argentino Luis Zubeldía. Ele não era convocado desde 2018, quando o técnico ainda era Tite, atualmente no Flamengo.

Na segunda-feira (2/9), a seleção brasileira se apresenta em Curitiba para treinamentos visando os dois confrontos pelas Eliminatórias. No sexta-feira (6), o Brasil enfrenta o Equador, no Couto Pereira, e no dia 10 contra o Paraguai, em Assunção.

Veja a convocação da Seleção:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), William (Cruzeiro), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Lucas Moura (São Paulo) e Vinicius Junior (Real Madrid).