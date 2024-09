AJ Brown, jogador do Philadelphia Eagles na NFL - Divulgação/Philadelphia Eagles

AJ Brown, jogador do Philadelphia Eagles na NFLDivulgação/Philadelphia Eagles

Publicado 31/08/2024 18:57

Aproximadamente uma semana da primeira partida da NFL no Brasil na história, jogadores do Philadelphia Eagles, time mandante no compromisso que será disputado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, questionaram a segurança de se jogar no país. A partida será realizada na próxima sexta (6/9), às 21h15 (de Brasília), e o visitante será o Green Bay Packers.

Em entrevista coletiva, AJ Brown, um dos principais jogadores da franquia, revelou que houve uma conversa com o elenco, quando foram passadas restrições para a estadia da equipe no Brasil.

"Tivemos uma reunião ontem (quinta) com um monte de "não façam isso", então só quero ir lá, ganhar um jogo de futebol e voltar pra casa (risos). Só posso dizer isso. Foi só eles falando e eu perguntando muitas coisas. Meu pensamento inicial (era aproveitar), mas depois de ouvir tudo isso, provavelmente vou ficar no meu quarto", disse.

"Eles só nos disseram para permanecer no hotel e permanecer naquela região (...) Então nós vamos, espero, vencer um jogo e voltar para casa", completou.

Em publicação nas redes sociais, o cornerback CJ Gardner-Johnson republicou postagem de uma página especializada na cobertura da NFL, onde citavam queimadas e suposta onde de crimes em São Paulo. O atleta respondeu: "Vocês realmente acham que é seguro jogar lá?".