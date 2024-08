Ana Sátila foi quatro lugar no K1 nos Jogos de Paris, o melhor resultado do Brasil na canoagem - AFP

Publicado 31/08/2024 17:26

Rio - Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 terminaram, mas alguns atletas ainda tentam assimilar o que foi a grande experiência na França. Um dos destaques do Time Brasil, Ana Sátila, da canoagem, mesmo que retornando ao país sem medalha, carrega uma lembrança grande de muito apoio e dedicação.

Ana Sátila ganhou destaque pelo número de provas disputadas nos Jogos de Paris - foram 15 contando classificatórias e eliminatórias, em três categorias - K1, C1 e caiaque cros. Isso rendeu publicações bem humoradas nas redes sociais, mostrando o foco da atleta.

"Eu até não tinha Instagram, então eu não conseguia acompanhar os memes, o que o pessoal tava falando. As pessoas chegavam pra mim no café da manhã e eu falando, cara, estão falando isso de você. E aí eu dava muita risada, descontraía e eu aproveitava aquele momento e eu tava, assim, querendo falar, não. Mas eu estava contando os minutos pra acabar e correr pro meu celular e ver tudo que tava acontecendo, porque era muito engraçado", disse.

A atleta do Botafogo conseguiu o melhor resultado do Brasil com o quarto lugar na categoria K1 da canoagem slalom - com tempo de 102.23 - e quinta colocada na C1. Sua última prova foi a do caiaque cross, com a oitava colocação. Resultados expressivos para a atleta em Paris. Em entrevista ao O DIA, a canoísta celebrou sua participação, mas destacou certa tristeza por ter ficado tão perto do pódio.

"Eu confesso que ainda parece ser tudo muito recente pra mim. Ainda não tive tempo pra entender tudo que aconteceu, mas eu fiquei muito feliz porque eu consegui entregar o meu melhor naquele dia. Eu sonhei muito com a medalha, eu sentia que estava vindo. E eu me entreguei de uma forma que não tinha mais nada que eu pudesse fazer pra chegar ali. Então isso me deixou muito feliz, eu consegui competir bem, entregar o meu melhor. Mas claro que no fundo dói bastante, você saber que é a primeira fora da medalha e que fui tão perto", destacou Ana.

"Como eu costumo dizer, eu fiz o trabalho que o campeão olímpico fez. Foi um detalhe muito pequeno... Então a gente sabe o caminho agora, e é trabalhar mais para chegar e, na próxima vez, conquistar essa medalha", completou.