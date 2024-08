André jogou os primeiros 15 minutos pelo Wolverhampton na Premier League - Divulgação / Wolverhampton

André jogou os primeiros 15 minutos pelo Wolverhampton na Premier LeagueDivulgação / Wolverhampton

Publicado 31/08/2024 13:17

no empate em 1 a 1 com o Nottingham Forest.

André realizou o sonho de jogar pela Premier League neste sábado (31). Recém-contratado , o volante ex- Fluminense estreou pelo Wolverhampton

Leia mais: Diretor do Wolverhampton pensou que fosse perder André

Um dia depois de chegar à Inglaterra, André já foi a campo. Ele entrou no fim da partida, aos 40 minutos do segundo tempo, no lugar do atacante Larsen.



Nos cerca de 15 minutos em que atuou, contando os acréscimos, o brasileiro não teve tanto destaque: acertou quatro de cinco passes, conseguiu um desarme em dois duelos pelo chão, perdeu a posse de bola uma vez e sofreu um drible.



Outros três brasileiros participaram da partida. João Gomes e Matheus Cunha foram titulares no Wolverhampton, mas o volante ex-Flamengo foi substituído aos 14 do segundo tempo. Já pelo Nottingham, o zagueiro Murilo jogou os 90 minutos.



André é maior venda do Fluminense

O Fluminense vendeu o jogador de 23 anos por 22 milhões de euros (cerca de R$ 135,5 milhões), mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em metas previstas no contrato. O Tricolor ainda terá direito a 10% da do lucro que o clube inglês tiver em uma futura venda do brasileiro.

Com a negociação, André passa a ser a maior venda do clube em valores absolutos. Antes era Gerson, que rendeu 18,6 milhões de euros em 2015.