João Pedro celebra gol marcado sobre o Arsenal no início da segunda etapa - Benjamin Cremel / AFP

Publicado 31/08/2024 11:17

Inglaterra - Em duelo direto pelo topo da tabela do Campeonato Inglês, Arsenal e Brighton se enfrentaram na manhã deste sábado (31) e empataram em 1 a 1 no Arsenal Stadium. Havertz foi o responsável por abrir o placar para os donos da casa, mas João Pedro balançou as redes e garantiu um ponto para os visitantes.

O primeiro tempo teve domínio do Arsenal, que chegava com facilidade na área adversária. Aos 38 minutos, Havertz recebeu passe de Saka e encobriu o goleiro Verbruggen para sair na frente.

Já a segunda etapa teve um roteiro diferente. Rice recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso logo aos quatro minutos, após atrasar o reinício do jogo em cobrança de falta do Brighton. Com um jogador a mais, os visitantes pressionaram e empataram o confronto com João Pedro, que pegou o rebote de uma defesa do goleiro Raya oito minutos após o vermelho.



O brasileiro, que foi destaque na última temporada, já fez dois gols em três jogos nesta edição do Campeonato Inglês.

Com o resultado, Arsenal e Brighton dividem a ponta da tabela, com sete pontos. Na próxima rodada, os Gunners visitam o Tottenham, dia 15, às 10h (de Brasília), e os Seagulls recebem o Ipswich, dia 14, às 11h (também de Brasília).