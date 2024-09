Mano Menezes é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 31/08/2024 21:03 | Atualizado 31/08/2024 21:32

Rio - Na abertura da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a se ver pressionado por bons resultados. Isso porque o Cuiabá venceu o Criciúma de virada pelo placar de 2 a 1 e foi a 21 pontos. Ainda que na zona de rebaixamento, o Dourado reduziu para um a desvantagem em relação a Corinthians e Vitória, e três ao Tricolor.

O Fluminense volta a campo neste domingo (1/9), às 18h30, no Maracanã, contra o São Paulo. Em caso de triunfo no Rio de Janeiro, a equipe comandada por Mano Menezes pode saltar para o meio da tabela.

Em recuperação na temporada, o Tricolor vem de boa sequência no Brasileirão com quatro vitórias em seis jogos, deixando o Z-4 após 23 partidas disputada - há um jogo a ser realizado, contra o Athletico-PR, com mando do Flu.