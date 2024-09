Fernanda Yara foi ouro nos 400m classe T47 dos Jogos Paralímpicos - Martin Bureau/ AFP

Fernanda Yara foi ouro nos 400m classe T47 dos Jogos ParalímpicosMartin Bureau/ AFP

Publicado 31/08/2024 22:11

França - O Brasil segue dando show nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e acumulando medalhas no quadro. Neste sábado (31), terceiro dia de competição, foram dez aparições no pódio com três ouros, duas pratas e cinco bronzes. As provas no atletismo foram destaque garantindo quatro conquistas. Com isso, o Time Brasil chegou a 23 medalhas no quadro geral, ocupando a terceira colocação, atrás de Grã-Bretanha e China.

Nas pistas, o Brasil garantiu o lugar mais alto com Fernanda Yara nos 400m, classe T47 (limitações em um dos membros superiores). Na mesma prova, Maria Clara Augusto ficou com o bronze e confirmou a dobradinha brasileira.

Antes disso, outros dois atletas participaram de suas provas e também garantiram medalhas. Thalita Simplício ficou com a prata nos 400m categoria T11 (deficiência visual), com tempo de 57s21, sua melhor marca pessoal da temporada ao lado do guia Felipe Veloso. Já nos 100m da classe T12 (campo de visão restrito a raio de menos de cinco graus), Joeferson Marinho arrancou no fim e ficou com o bronze. O tempo do brasileiro na prova foi de 10s84.

Cícero Nobre fechou o dia do atletismo com o bronze no arremesso de dardo masculino F57 (transtorno do movimento de baixo grau em uma das pernas, de grau moderado em ambos os pés ou com ausência de membros). Ele, em seu último lançamento, anotou a marca de 49,47 metros e, por pouco, não assumiu a ponta. Muhammet Khalvandi (Turquia) foi prata com 49,97 metros e Yorkinbek Odilov (Uzbequistão) levou o ouro com 50,32 metros.

Natação

Nas águas, duas medalhas de ouro incontestáveis para a delegação brasileira. Na abertura do dia, Carol Santiago terminou com tempo de 1min08s23 na categoria S12 (deficiência visual). Um pouco mais tarde, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, sobrou nos 50m costas classe S2 (alto grau de perda de função) e fechou com o tempo incrível de 50s93, garantindo o recorde das Américas.

Wendell Belarmino também garantiu um lugar para o Brasil no pódio da categoria S11 nos 50m livre. Ele nadou no tempo de 26s11 e dividiu a segunda colocação com o chinês Dongdong Hua, que anotou a mesma marca. O ouro ficou com o japonês Keiichi Kimura, com o tempo de 25s98.

Tênis de mesa

Já garantidos no pódio após classificação para as semifinais, Bruna Alexandre e Danielle Rauen (classe 20 - atletas andantes), e Claudio Massad e Luiz Manara na classe 18 (também para andantes), foram eliminados e confirmaram a medalha de bronze. Na modalidade, não há disputa de terceiro e quarto lugar, e os semifinalistas já garantem suas conquistas em caso de derrotas.

Outros resultados

No golbol, logo nos primeiros horários dos Jogos Paralímpicos neste sábado, a equipe masculina ficou no empate em 7 a 7 com o Irã levando gol faltando dois segundos para o término da partida. O time feminino, por sua vez, perdeu para a china por 3 a 1 e encerrou a fase de grupo sem vitórias. Ainda assim, ambas as equipes avançaram às quartas de final.

No vôlei sentado, a Seleção feminina, uma das favoritas ao ouro, venceu o Canadá por 3 sets a 1 e garantiu a classificação para a semifinal. A última rodada será contra a Eslovênia e, em caso de vitória, passará em primeiro na fase de grupos.