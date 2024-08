Kimi Antonelli, de 18 anos, substituirá o heptacampeão mundial Lewis Hamilton - Gabriel Bouys / AFP

Publicado 31/08/2024 10:14

A Mercedes anunciou neste sábado (31) Kimi Antonelli como companheiro de George Russell na Fórmula 1 em 2025. Ele substituirá o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que formará dupla com Charles Leclerc na Ferrari. Com apenas 18 anos, a jovem promessa teve o seu primeiro contato definido como piloto da escuderia alemã durante o TL1 do Grande Prêmio da Itália, mas não teve tanta sorte, já que rodou e acabou se chocando com a barreira de pneus da curva Parabolica do circuito de Monza.

"É uma sensação incrível ser anunciado como um piloto de trabalho da Mercedes ao lado de George para 2025. Alcançar a F1 é um sonho que tenho desde que era um menino. Quero agradecer à equipe pelo apoio que me deram na minha carreira até agora e pela fé que demonstraram em mim. Ainda estou aprendendo muito, mas me sinto pronto para a oportunidade. Estarei focado em melhorar e entregar os melhores resultados possíveis para a equipe", disse Kimi, que elogiou muito o seu novo companheiro de equipe.



"Também estou muito animado para me tornar o companheiro de equipe de George. Ele passou pelo programa júnior da equipe, assim como eu, e é alguém por quem tenho muito respeito. Ele é super rápido, um vencedor de vários Grandes Prêmios e já me ajudou a melhorar como piloto. Estou ansioso para aprender com ele e trabalhar juntos para entregar no caminho certo", completou.



O jovem pupilo da Mercedes conquistou também na carreira a Fórmula Regional Europeia (FRECA) e a Fórmula Regional do Oriente Médio. Ele também vinha sendo cotado na Williams, que fez, em maio, o pedido de superlicença junto à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para Antonelli. No entanto, a entidade mudou a regra e passou a permitir que menores de 18 anos pudessem correr na F-1.



"Nossa nova dupla é perfeita para abrir o próximo capítulo de nossa história. É também uma prova da força de nosso programa para pilotos juniores e de nossa crença em talentos criados internamente. Kimi tem demonstrado consistentemente o talento e a velocidade necessários para competir em alto nível no nosso esporte. Sabemos que será mais um grande passo, mas ele nos impressionou em seus testes de F1 e nós o apoiaremos em cada passo do processo de aprendizado", disse Toto Wolff.



O próprio Russell também falou sobre o acerto de Antonelli com a Mercedes. "Estou muito animado por fazer parceria com Kimi para 2025. Seu histórico na fórmula júnior tem sido formidável e sua promoção é realmente merecida. Ele é um jovem talento fantástico e um colega graduado do nosso programa júnior. Eu sei o quanto Lewis foi um apoio para mim durante todo o meu tempo como piloto júnior e desde que fui seu companheiro de equipe. Aprendi muito com ele e espero desempenhar um papel semelhante para Kimi", afirmou.