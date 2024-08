Julio Cesar posa para foto ao lado do painel que mostra o recorde mundial - Julien de Rosa / AFP

Publicado 30/08/2024 21:07 | Atualizado 30/08/2024 21:11

França - A sexta-feira (30) foi positiva para o Brasil na Paralimpíada de Paris. O Time conquistou mais quatro ouros e já aparece em terceiro no quadro de medalhas. Apenas a Grã-Bretanha, em segundo, e a China, em primeiro, estão na frente.

O Brasil se destacou no atletismo. Julio Cesar não só conquistou o ouro nos 5.000m da classe T11 como também bateu o recorde mundial com um tempo de 14min48s85.

Além dele, Petrúcio Ferreira nos 100ms rasos da classe T47 e Ricardo Mendonça nos 100m rasos da classe T37 subiram ao lugar mais alto do pódio.

O ouro também veio no taekwondo. Ana Carolina Moura venceu a francesa Djelika Diallo por 13 a 7 e foi campeã na categoria até 65 kg.

Mais conquistas

O Time também levou o bronze com: Yeltsin Jacques, nos 5.000m da classe T11 do atletismo; Silvana Fernandes, na categoria até 57 kg do taekwondo; Talisson Glock, nos 200m medley da natação; Joyce Oliveira e Cátia Oliveira nas duplas femininas da categoria WD5 do tênis de mesa; e revezamento dos 4x50m livre misto da natação.

De última hora, o Brasil ainda conquistou mais um bronze. Roza Kozakowska foi desclassificada, e Giovanna Boscolo subiu para o terceiro lugar do lançamento de club feminino. A polonesa havia faturado a medalha de ouro.

Veja o Top3

1) China - 12 ouros, nove pratas e quatro bronzes.

2) Grã-Bretanha - seis ouros, seis pratas e três bronzes.

3) Brasil - cinco ouros, uma prata e sete bronzes.