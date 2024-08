C. J. Gardner-Johnson é jogador do Philadelphia Eagles - Divulgação/X @CGJXXIII

Publicado 30/08/2024 22:55

Estadão - Pela primeira vez em sua história, a NFL vem ao Brasil. Na próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, o Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles se enfrentam na Neo Química Arena. Os fãs brasileiros de futebol americano estão muito animados com o jogo, mas esse sentimento não parece ser compartilhado por parte do elenco da equipe da Filadélfia.

Ao serem questionados sobre suas expectativas para a partida, os jogadores AJ Brown e Devonta Smith desconversaram. Smith foi sucinto e afirmou que não tinham comentários para tecer sobre a situação. "É apenas futebol, só aparecer e jogar", afirmou durante entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Já Brown foi mais duro em suas palavras e se mostrou incomodado com as recomendações de segurança para o confronto. De acordo com atleta, sugestões como não andar pela rua com o celular na mão incomodaram. "Conversei bastante com a organização, fiz bastante perguntas. Após ouvir tudo isso, provavelmente ficarei no meu quarto. Só quero ir até lá, ganhar e voltar para casa".

No X, antigo Twitter, o jogador C.J. Gardner-Johnson também se mostrou desconfiado da segurança do Brasil. Ele compartilhou uma postagem de um perfil americano que afirmou que a cidade de São Paulo enfrenta uma série de queimadas, surtos de doenças e uma onda de crime.

"Esse parece um lugar seguro para se jogar?", questionou o atleta. Nos comentários da postagem, inúmeros fãs americanos pediam o cancelamento da partida no Brasil. Em contrapartida, fãs brasileiros afirmavam que as informações do perfil eram exageradas e falsas.