André é o quarto brasileiro no elenco do Wolverhampton - Divulgação/X @Wolves

Publicado 30/08/2024 22:19 | Atualizado 30/08/2024 22:21

Inglaterra - O diretor esportivo do Wolverhampton (ING), Matt Hobbs, comemorou a chegada de André e admitiu que pensou que não fosse conseguir contratá-lo. Em entrevista ao site oficial do clube, ele revelou um interesse antigo no volante e lembrou que não teve condições financeiras de trazer o agora ex-atleta do Fluminense em outras janelas.

"Parece que demorou muito para ser feito. Ele tem o mesmo agente que João Gomes e é um jogador sobre o qual falamos quando trouxemos João. Não estávamos em posição financeira em outras janelas para fazer isso, quando estávamos interessados. É algo que pensei que perderíamos, então estou incrivelmente animado para tê-lo vindo e se juntando a nós", disse Matt Hobbs, ao site do Wolverhampton.

Em 2023, o Liverpool (ING) fez uma proposta ao Fluminense, mas André e o clube recusaram em comum acordo pelo sonho de conquistar a Libertadores. O Fulham (ING) também teve interesse e chegou a apresentar uma oferta, porém desistiu oficialmente na semana passada

"Ele trabalha duro, vence suas divididas e pega as segundas bolas. Ele é fisicamente bom e achamos que ele vai prosperar na Premier League, semelhante ao que João fez", afirmou o dirigente.

André, de 23 anos, é o quarto brasileiro no elenco do Wolverhampton. A equipe do técnico Gary O'Neil também conta com Pedro Lima, de 18 , João Gomes, de 23, e Matheus Cunha, de 25.

"Quero que os fãs fiquem animados com isso, mas lembre-se de que quando João chegou, ele teve seis meses para sentar sob o comando de Mario e Ruben e se acostumar com o país e a Premier League com minutos saindo do banco. Temos que dar tempo aos jogadores para se acomodarem", ressaltou Hobbes.