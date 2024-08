Franco Colapinto, piloto argentino da Williams - Divulgação/F1

Publicado 28/08/2024 21:43

Após 23 anos, a Argentina está de volta ao grid da Fórmula 1 graças a Franco Colapinto, piloto de 21 anos, que fez história ao ingressar na Williams. A estreia de Colapinto no Grande Prêmio da Itália, no próximo domingo (1/9), marca um momento significativo, pois o país volta a ter um representante na categoria desde Gastón Mazzacane, em 2001.



A entrada de Colapinto na F1 teve um efeito cascata, particularmente notável no Brasil, onde o próximo Grande Prêmio, em novembro, já tem aumento relevante na procura por ingressos.



Segundo fontes do setor, a demanda por ingressos aumentou significativamente após a estreia de Colapinto, especialmente entre os fãs argentinos. A comunidade argentina é conhecida por sua paixão esportiva, e o sucesso de Colapinto despertou um renovado interesse pela Fórmula 1 na região.



"O público argentino aumentou em mais de 130% nas consultas e compras de ingressos para o GP do Brasil. Esse aumento é um testemunho da influência de Colapinto e da esperança que ele representa para uma nova geração de fãs do automobilismo argentino", disse Breno Gonzalez, diretor da empresa de turismo Infinitas Eventos, que acompanha a mobilização para o GP do Brasil.

Franco Colapinto assumiu a vaga na Williams após a saída do estadunidense Logan Sargeant. O argentino é membro da Academia de Pilotos da Williams e titular da MP Motorsport na Fórmula 2.

O GP do Brasil de Fórmula 1 acontecerá no dia 3 de novembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.