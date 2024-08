Yago Pikachu é um dos destaques do Fortaleza - Mateus Lotif / Fortaleza

Publicado 28/08/2024 19:41

O meio-campista Yago Pikachu, do Fortaleza, rasgou elogios ao Botafogo em entrevista coletiva nesta quarta-feira (28) e projetou o embate entre os clubes pela ponta da tabela do Brasileirão no próximo fim de semana. O Leão do Pici é o líder da competição, com 48 pontos, e, o Glorioso, o 2º colocado, com 47.

"Na minha opinião, vamos enfrentar o melhor time do futebol brasileiro em termos individuais e coletivos. São jogadores que estão em ótimo momento, principalmente o Luiz Henrique, convocado para a Seleção. Temos que tomar bastante cuidado. O Botafogo é forte jogando no Rio", ponderou o camisa 22.



"Eles estão buscando um jogo perfeito, e nós também. Temos que nos preparar fisicamente e mentalmente. Temos que montar nossa melhor estratégia. Vojvoda já está pensando nisso. A nossa preparação tem que ser a melhor para chegarmos perto da perfeição", completou.

No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1, no Castelão. Agora, se enfrentam no Nilton Santos, sábado (31), às 21h (de Brasília), pela 25ª rodada, em duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro.