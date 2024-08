Liga dos Campeões 2023/2024 foi vencida pelo Real Madrid na final contra o Borussia Dortmund - AFP

Publicado 28/08/2024 21:03

Foram definidos nesta quarta-feira (28) os últimos classificados para a fase de classificação da Liga dos Campeões 2024/25. O sorteio para a competição conhecer os confrontos iniciais será nesta quinta-feira, (29) às 13h (de Brasília).

Restavam apenas jogos das preliminares para os potes três e quatro serem fechados. O Dinamo Zagreb, da Croácia, eliminou o Qarabag, do Azerbaijão; O Estrela Vermelha, da Sérvina, passou pelo Bodo/Glimt, da Suécia; Lille, da França, perdeu para o Slavia Praga, da República Tcheca, mas também se classificou; e o Slovan Bratislava, da Eslováquia, eliminou o Midtjyland, da Dinamarca.

A Liga dos Campeões deixou de ter o sistema com 32 equipes dividias em oito grupos para a temporada 2024/2025. Agora, 36 clubes disputarão a chamada "fase de liga", jogando oito vezes (quatro em casa e quatro fora) com adversários escolhidos via sorteio com auxílio da tecnologia - são quatro potes com nove times, e adversários do mesmo país não poderão se enfrentar nesta etapa.

Pote 1

Manchester City

Bayern de Munique

Real Madrid

PSG

Liverpool

Inter de Milão

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Barcelona

Pote 2

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Club Brugge

Milan

Shakhtar Donetsk

Pote 3

Feyenoord

Sporting

PSV

Dinamo Zagreb

RB Salzburg

Lille

Estrela Vermelha

Young Boys

Celtic

Pote 4

Slovan Bratislava

Monaco

Sparta Praga

Aston Villa

Bologna

Girona

Stuttgart

Sturm Graz

Brest

Ao término da fase de liga, do primeiro ao oitavo estarão garantidos nas oitavas de final. Os times da nona a 24ª posição disputarão playoffs, com jogos de ida e volta, valendo oito vagas. Do 25º lugar para baixo serão eliminados da Liga dos Campeões.

A final da Liga dos Campeões será na Allianz Arena, estádio do Bayern, em Munique, na Alemanha, no dia 31 de maio de 2025.