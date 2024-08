Alef Manga foi suspenso por 360 dias após confessar envolvimento em manipulação no futebol - Guilherme Griebeler / Coritiba

Publicado 28/08/2024 18:43

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido de conversão da pena do atacante Alef Manga, do Coritiba, réu por envolvimento em esquema de apostas esportivas, em sessão realizada nesta quarta-feira (28). Com isso, o jogador terá de cumprir a suspensão integral, até o dia 25 de setembro.

Alef Manga foi suspenso por 360 dias e recebeu multa de R$ 50 mil em agosto de 2023 por ter recebido cartão amarelo no jogo contra o América-MG, no Brasileirão de 2022. O jogador foi réu na Operação Penalidade Máxima, no ano passado, levantada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO).

O pedido de conversão da pena manteria os R$ 50 mil de multa ao atleta, que, ao invés de cumprir o restante, faria doações de cestas básicas.

O STJD, no entanto, autorizou a inscrição imediata de Manga na Série B do Brasileirão deste ano. Em nota, o Coritiba ratificou a decisão e informou que o atleta segue se preparando fisicamente.

"O Coritiba informa que, diante da decisão proferida pelo STJD nesta data, a suspensão aplicada ao atleta Alef Manga foi confirmada até o dia 25.09. A constatação da data de encerramento da suspensão por parte do STJD corrobora com a cautela, estratégia e responsabilidade jurídica do clube ao longo deste processo.



Com a projeção de liberação futura, Alef Manga seguirá sua preparação física e técnica para estar disponível e ser utilizado em campo pela Comissão Técnica do Clube, que definirá melhor momento e forma de aproveitamento, respeitando a data confirmada pelo STJD", escreveu o Coxa.