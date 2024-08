Vitor Roque brigará para ser titular no time comandado por Manuel Pellegrini - Divulgação

Publicado 28/08/2024 16:18

Espanha - Reforço do Real Betis para esta temporada , o atacante Vitor Roque recebeu elogios do diretor e ex-jogador do clube espanhol Joaquín. O brasileiro assinou vínculo válido por um ano, que tem possibilidade de renovação até 2026. Depois, há um valor como opção de compra fixado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) fixos por 80% dos direitos econômicos do jogador.

"Ainda que venha de uma situação complicada no Barcelona, gostei da convicção que tinha e da reivindicação de querer jogar. O Betis pode ajudá-lo muito. Ele pode ser um grande 9", declarou o dirigente.

No novo clube, o garoto de 19 anos disputará posição na equipe titular do técnico Manuel Pellegrini, já que Bakambu está lesionado e o Betis perdeu três peças importantes no ataque nesta temporada: Willian José, Borja Iglesias e Ayoze Pérez.

Pelo Barcelona, Vitor Roque entrou em campo 16 vezes e marcou dois gols.