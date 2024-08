Marcos Braz é o vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/08/2024 15:30 | Atualizado 28/08/2024 16:26

Rio - Marcos Braz gerou engajamento na rede social "X", o antigo Twitter, nesta quarta-feira (28), após mandar um recado à torcida do Flamengo. O vice-presidente de futebol fez uma publicação com um print e deixou escapar uma mensagem recebida do assessor de imprensa do clube.

"Avisamos que a janela era até 2 de setembro", disse Marcos Braz, respondendo as críticas sobre a demora do Flamengo para reforçar o elenco para o restante da temporada.

Avisamos que a janela era até 2 de Setembro…. Rsrsrs pic.twitter.com/0gjo6P2w8t — MarcosBraz (@marcosbrazrio) August 28, 2024

O recado não foi bem recebido por parte dos torcedores. Muitos alegaram que o dirigente fez apenas a sua obrigação, mesmo elogiando os reforços. Já outros criticaram a demora e justificaram as contratações como uma tentativa de aliviar a pressão.

"Marcos Braz parece eu na faculdade, só fazia as coisas sob pressão, na reta final, tudo pra ficar mais emocionante", respondeu a torcedora Eduarda Loiola.

"Só foram na janela e viajaram pra fazer cena. Por que não fechou antes? Por que não planejou antes? Foram apenas e exclusivamente por causa de lesões. Piada", criticou o torcedor Thiago.

Gafe rende brincadeiras

Na publicação, Marcos Braz incluiu uma imagem que tinha gelo e sangue, referência a uma brincadeira de parte da torcida com o dirigente no mercado. No print, no entanto, o dirigente deixou escapar a mensagem do assessor de imprensa do Flamengo.

Além da mensagem do assessor, também chamou a atenção dois erros de Marcos Braz. Em seguida, o vice de futebol brincou com a situação e disse que ia manter a publicação.

"Vai continuar com a mensagem do Vinicius, 300 (pessoas) já me avisaram. Não vou apagar. Beijos a todas, obrigado pelo carinho e preocupação", completou.