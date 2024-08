Jogador argentino e tenista espanhol têm o mesmo nome: Carlos Alcaraz - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 14:11

Rio - Animados com a chegada de mais um reforço para o Flamengo, os torcedores resolveram invadir as redes sociais de Carlos Alcaraz para desejar boas-vindas, nesta quarta-feira (28). No entanto, a onda de mensagens positivas acabou afetando outro atleta: o tenista Carlos Alcaraz.

Como os dois atletas têm o mesmo nome, os flamenguistas resolveram brincar com o fato curioso e lotaram os comentários das publicações do tenista espanhol, prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com mensagens de boas-vindas, emojis preto e vermelho e até gifs da bandeira rubro-negra.

"Bem vindo ao flamengo, craque!", "Bem vindo ao maior do planeta!", "Vem ser feliz no maior clube de futebol do mundo", "Vem ser feliz no Mengão!" e "Vai voar com o manto rubro-negro" estão entre os comentários deixados pelos torcedores.

Até mesmo o perfil oficial do Flamengo fez um trocadilho com o nome do jogador argentino. O clube carioca compartilhou uma montagem do argentino Carlos Alcaraz vestido de tenista, com direito a raquete e bola de futebol como se fosse de tênis. "E se nosso Carlos Alcaraz fosse tenista?", brincou o time na legenda.